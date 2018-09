Bei den Berlinern steht am Dienstagabend erstmals überhaupt Palko Dardai in einem Bundesligaspiel von Beginn an auf dem Platz. Der Sohn von Hertha-Coach Pal Dardai hatte bislang nur einmal in der Europa League in der Anfangsformation gestanden. Bremen und Hertha sind in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga jeweils noch ohne Niederlage.

Profil Palko Dardai