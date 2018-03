So wird der FC Bayern schon am Sonntag deutscher Meister

Der FC Bayern München ist am Sonntagabend wieder deutscher Meister, wenn ...

... er sein Spiel bei RB Leipzig gewinnt, Schalke am Samstag beim VfL Wolfsburg nicht gewinnt und Borussia Dortmund sein Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 nicht gewinnt.

Spielen die Bayern unentschieden oder verlieren sie in Leipzig, ist ein vorzeitiger Titelgewinn am 27. Spieltag nicht möglich.

Gewinnen die Bayern, Schalke und Dortmund ihre Spiele am Wochenende, können die Münchner nach der Länderspielpause am 31. März mit einem Heimsieg gegen den BVB am 28. Spieltag den Titel aus eigener Kraft sichern.