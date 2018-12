„Er hat zu viele Spiele in kurzer Zeit für die Nationalmannschaft gemacht“, sagte SC-Trainer Christian Streich. „Es sieht nicht gut aus für das Restjahr.“

Dagegen kehrt Stürmer Florian Niederlechner, der nach einer Verletzungspause zuletzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Spielpraxis sammelte, am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise in den Profikader zurück. „Er hat jetzt 90 Minuten in den Beinen, das brauchte er unbedingt“, erklärte Streich.

Nach dem 0:2 bei Borussia Dortmund seien in der Startelf auch wegen der Konkurrenz im Kader „vier bis fünf Positionen vakant“. Gegen Leipzig erwartet Streich ein „sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Und ich hoffe, dass es größtmöglich ausgeglichen ist.“

