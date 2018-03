später lesen Kein Malcom-Interesse Rummenigge schließt Lewandowski-Abschied aus FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Bayern München will Weltklassestürmer Robert Lewandowski in diesem Sommer nicht abgeben. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge betonte im Gespräch mit dem „Kicker“: „Die Wette nehme ich gerne an, dass Robert in der nächsten Saison hundertprozentig bei Bayern München spielen wird.“ dpa