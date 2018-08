Perfekt: Nuri Sahin wechselt von Dortmund nach Bremen

Nach bestandenem Medizincheck unterschrieb der 29-Jährige am letzten Tag der Transferfrist einen Vertrag mit den Bremern, über dessen Laufzeit zunächst öffentlich nichts bekannt wurde. Medienberichten zufolge muss Werder für den früheren Spieler von Real Madrid und des FC Liverpool eine Ablösesumme von rund einer Million Euro bezahlen.

„Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein“, sagte Sahin zu seinem Abschied in Dortmund. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer in Bremen waren sehr gut. Werder ist ein großer Verein, bei dem man aktuell auch das Gefühl hat, dass hier etwas heranwachsen wird. Ich freue mich darauf, dabei mitwirken zu können.“ Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt meinte: „Er hat das Potenzial, uns noch weiter zu verbessern.“

