Nürnberg mutig nach Berlin - Neuzugang Kubo eine Option

Rekordaufsteiger 1. FC Nürnberg geht sein erstes Spiel nach vier Jahren in der Fußball-Bundesliga mit Euphorie und auch Zuversicht an. Trainer Michael Köllner will mit den Franken am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin gegen Hertha BSC punkten. dpa