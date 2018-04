Montagspiele in der Fußball-Bundesliga bleiben bis 2021

Darauf haben sich die 18 Clubs bei einem Treffen am 6. April in Frankfurt/Main einvernehmlich geeinigt, wie Peter Peters als Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestätigte. Bei einem Sondierungsgespräch vor der Ausschreibung des neuen Vertrags der Medienrechte habe man sich zudem darauf geeinigt, dass nach 2021 nicht mehr als fünf Spiele am Montagabend ausgetragen werden.

„Die Einführung ist aus sportlichen Gründen erfolgt“, betonte Peters. Zudem gebe es klare Verträge mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Schutz der Sonntagsspiele bei den Amateuren. Gegen die Montagsspiele hatte es zuletzt massive Fan-Proteste in der Bundesliga gegeben.