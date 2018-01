Meier vor Rückkehr ins Frankfurt-Training

Das gab der Fußball-Bundesligist nach einer ärztlichen Abschlussuntersuchung des 35-Jährigen bekannt. Meier dürfe aber zunächst nur „ein individuelles Programm“ auf dem Trainingsplatz absolvieren, heißt es in der Twitter-Mitteilung des Vereins.

Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 stand zuletzt im Mai 2017 beim DFB-Pokal-Endspiel für die Eintracht auf dem Platz. Danach knickte er im Sommerurlaub in Florida beim Laufen um und musste im Juni, September und November operiert werden. Eine Borreliose-Erkrankung nach einem Zeckenbiss behinderte zudem seine Reha-Maßnahmen. Meiers Ziel ist aber, noch in dieser Saison noch einmal in der Bundesliga zum Einsatz zu kommen.

