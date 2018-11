Mark Uth rechnet nicht mit Comeback in Hinrunde

Der Fußball-Nationalspieler hatte sich vor der Länderspielpause in der Partie gegen Eintracht Frankfurt (0:3) ohne gegnerische Einwirkung einen Muskelfaserriss und eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. Daher hatte er auch die Länderspiele gegen Russland (3:0) und die Niederlande (2:2) verpasst.

„Wäre es nur ein Muskelfaserriss, hätten es vier oder fünf Wochen sein können, so sind es sechs“, sagte Uth vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg bei Sky. Er denke nicht, dass er in diesem Jahr noch zum Einsatz komme. Die Bundesliga geht am 23. Dezember in die Winterpause.