Kein kurzfristiges Aus für Wolfsburgs Manager Rebbe

„Alle Vermutungen und Gerüchte zu angeblich bereits getroffenen Entscheidungen, so etwa über die Zukunft unseres Sportdirektors Olaf Rebbe, weisen wir zurück und werden diese auch nicht weiter kommentieren“, sagte Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz. Das Fachmagazin „Kicker“ hatte am Vortag berichtet, Rebbe solle noch „dieser Tage offiziell mitgeteilt“ werden, „dass er als Sportdirektor keine Zukunft“ habe.

Der 39-Jährige steht seit einiger Zeit wegen unglücklicher Personalentscheidungen in der Kritik. Dass Rebbe über die Saison hinaus VfL-Manager bleibt, gilt als unwahrscheinlich. Das Saisonziel des erneut in Abstiegsgefahr geratenen VW-Clubs war eigentlich das Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist Wolfsburg allerdings nur Tabellen-15. mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang. „Alle zusammen, in erster Linie die sportliche Leitung, Trainer und Mannschaft sind gefordert, alles daran zu setzen, den Verbleib in der 1. Bundesliga in den noch ausstehenden fünf Spielen zu sichern“, forderte Garcia Sanz.

