„Katsche“ Schwarzenbeck wird 70 - Kleine Feier mit Familie

Schwarzenbeck, der am Dienstag 70 Jahre alt wird, glich in der 120. Minute im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Atlético Madrid mit einem Gewaltschuss zum 1:1 aus. Dadurch gab es ein Wiederholungsspiel, das der Rekordmeister 4:0 gewann.

„Manchmal, wenn ich einen nostalgischen Moment habe, dann leg ich mir die Videokassette mit dem Tor nochmal ein“, erzählte Schwarzenbeck der „tz“. Der frühere Abwehrspieler, der nach der Karriere einen Schreibwarenladen in München führte, feiert den Geburtstag „ganz klein mit meiner Familie“. Von 1961 bis 1979 spielte er in 416 Bundesliga-Partien für Bayern, er gewann fast alles: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Weltpokal, dreimal den Europokal der Landesmeister, einmal den Pokalsieger-Cup, fünf Meistertitel und drei Pokalsiege.

Auch heute wirkt er noch für den Club. „Ich beliefere nach wie vor den FC Bayern. Das heißt, ich fahre jeden Tag in der Früh an die Säbener Straße, da bringe ich die abonnierten Zeitungen und Zeitschriften vorbei und bei Bedarf Büroartikel. Und dann fahr ich heim zum Frühstück“, verriet „Katsche“ in dem Interview.

