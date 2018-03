HSV hofft auf Sieg gegen Mainz - BVB spielt beim Vizemeister

ABSTIEGSANGST: Der Liga-17. HSV empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr) die Rheinhessen, die mit sieben Punkten Vorsprung Relegationsrang 16 belegen. Sollte Hamburg verlieren, dürfte der erste Abstieg des Bundesliga-Gründungsmitglieds kaum noch zu verhindern sein. Mit einem Sieg würden die Hamburger die Auseinandersetzung zumindest um den Relegationsrang 16 wieder offener gestalten.

SPITZENSPIEL: In der Hinserie begannen die Turbulenzen von Borussia Dortmund mit der 2:3-Heimniederlage gegen Leipzig. Inzwischen hat der BVB in Peter Stöger einen neuen Trainer, die Ergebnisse stimmen wieder. Doch von der Offensivstärke, die der Tabellenzweite zu Saisonbeginn zeigte, ist nicht mehr viel vorhanden. Vizemeister Leipzig strauchelte zuletzt und zeigte zu selten überzeugende Leistungen. Eine Niederlage wäre für die Sachsen ein herber Rückschlag in Sachen Champions League.

EUROPAPOKAL: Der Liga-Dritte FC Schalke 04 möchte gegen Hertha BSC aus dem Tabellen-Mittelfeld einen der Top-Plätze absichern. Die Berliner kämen mit einem Erfolg noch einmal in die Nähe der Europapokalränge. Fast die gleiche Konstellation gibt es bei der Heimpartie von Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Ein Duell zweier Tabellennachbarn, die noch den Sprung in den Europacup schaffen könnten, findet zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim statt. Der vom Abstieg bedrohte VfL Wolfsburg bekommt es zu Hause mit der Spitzenmannschaft Bayer Leverkusen zu tun.

