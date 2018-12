Die beiden Flügelspieler „machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr“, sagte der 66 Jahre alte Präsident im Rahmen seines Fanclub-Besuches im oberfränkischen Kersbach. Der 35 Jahre alte Franzose Ribéry spielt seit 2007 für den deutschen Rekordmeister, der ein Jahr jüngere Niederländer Robben seit 2009. Der größte Erfolg des FC Bayern mit der „Robbéry“ genannten Flügelzange war neben zahlreichen Meisterschaften der Gewinn der Champions League 2013 im Endspiel gegen Borussia Dortmund.

Die Vorkommnisse bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München wirken bei Hoeneß derweil noch nach. „Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber“, sagte er. Hoeneß war auf der Versammlung speziell von einem Mitglied in einem Redebeitrag scharf kritisiert worden, teilweise auch polemisch. Es kam im Audi Dome auch zu Buhrufen und Pfiffen gegen den Präsidenten, der eine Debatte auf diesem Niveau ablehnte. „Heute Abend gibt es Ansätze, wie ich mir den FC Bayern nicht wünsche“, hatte Hoeneß erklärt.

Er könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte er zwei Tage später. Er werde vielmehr in Ruhe die Entwicklung in den kommenden Monaten beobachten. Er sei schockiert und auch überrascht gewesen. So etwas habe er in 40 Jahren FC Bayern noch nicht erlebt. „Ich hoffe, dass es sich wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern.“ Hoeneß' Amtszeit als Vereinspräsident läuft im November 2019 ab.

