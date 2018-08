Hertha-Stürmer Selke vor Rückkehr ins Teamtraining

Der 23-Jährige solle am Dienstagnachmittag an der Einheit mit dem Team von Trainer Pal Dardai teilnehmen, teilte der Berliner Club am Vormittag mit. Selke hatte vor anderthalb Wochen bereits wieder erstmals individuell trainiert.

Selke hatte sich vor knapp sieben Wochen nach einem Zusammenprall im Training einen Pneumothorax zugezogen, dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an. Anschließend war er operiert worden. Den Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (2:1) und dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) hatte Selke verpasst.