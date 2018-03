Hertha-Coach Dardai: Länderspiel-Kulisse als Ziel

„Wenn das Olympiastadion voll ist, gibt es nichts Schöneres in ganz Europa“, sagte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Tag nach dem Testspiel. „Man sieht auch immer beim Pokalfinale, wie schön das ist. Das ist auch das Ziel, dass wir irgendwann im Pokalfinale da stehen und auch in der Liga das Stadion vollkriegen.“

Bislang war die Arena bei Herthas Heimspielen diese Saison noch nicht ausverkauft, der Zuschauerschnitt ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dardai und auch Spieler wie Kapitän Vedad Ibisevic hatten das Länderspiel im Stadion verfolgt.

Für das Bundesligaspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr) werden rund 35 000 Besucher erwartet. In der Partie wird der deutsche Nationalspieler Marvin Plattenhardt gelbgesperrt fehlen. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Dardai den Linksverteidiger für den Auftritt gegen Brasilien und sieht ihn auf WM-Kurs. „Er hat eine gute Chance, beim Turnier teilzunehmen.“

Gegen Wolfsburg könnte Plattenhardt von Maximilian Mittelstädt ersetzt werden. Favorit für den freien Kaderplatz ist Stürmer Julian Schieber, der nach seiner schweren Knieverletzung vor mehr als einem Jahr erstmals wieder im Aufgebot stehen würde. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagte Dardai über den 29-Jährigen und sprach von einem „Top-Niveau“ im Training. Schieber hat seit Februar 2017 kein Spiel mehr bestritten.

Spielplan Hertha BSC

Kader Hertha BSC

Bundesliga-Tabelle

Hertha-Termine