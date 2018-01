später lesen Testspiel Gomez trifft für VfB Stuttgart: Sieg gegen Enschede FOTO: Pascu Mendez FOTO: Pascu Mendez Teilen

Rückkehrer Mario Gomez hat gleich in seinem ersten Einsatz für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart getroffen. Beim 2:1 (1:0)-Testspielerfolg gegen Twente Enschede brachte der Nationalspieler die Schwaben in der 29. Minute in Führung. dpa