Gomez gibt VfB-Comeback - Ohne Badstuber gegen Hertha

Stürmer Mario Gomez gibt nach gut achteinhalb Jahren sein Pflichtspiel-Comeback für den VfB Stuttgart. dpa

Der 32 Jahre alte Neuzugang steht erwartungsgemäß in der Aufstellung des schwäbischen Fußball-Bundesligisten für den Rückrundenauftakt an diesem Samstag gegen Hertha BSC. Gomez war in der Winterpause vom VfL Wolfsburg nach Stuttgart gewechselt und ist Hoffnungsträger für den Kampf gegen den Abstieg.

Der ehemalige Nationalverteidiger Holger Badstuber gehört zwar zum Kader, wird gegen die Berliner aber nicht von Beginn an auflaufen. Der Abwehrspieler war bis zuletzt fraglich gewesen. Badstuber hatte das Trainingslager der Stuttgarter wegen Adduktorenbeschwerden vorzeitig abgebrochen und keines der beiden Testspiele des VfB bestritten.