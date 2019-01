Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann das Spiel um Platz drei bei dem Kurzturnier mit Spielen von jeweils 45 Minuten 3:1 gegen Hertha BSC. Düsseldorf hatte zuvor das Halbfinale wie schon im Januar 2017 im Elfmeterschießen gegen Bayern München verloren, diesmal mit 7:8. Für die Hertha war es die erste Teilnahme, die Berliner verloren 0:1 im Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Turnier-Rekordsieger Bayern und Gladbach bestreiten das Finale im Anschluss.

Die Tore für die Fortuna erzielten Kenan Karaman (11. Minute) und Marvin Ducksch, der zweimal traf (23., Foulelfmeter, 32.). Hertha war nach einem schweren Patzer von Düsseldorfs Torhüter Jaroslav Drobny, der jüngst als Vertreter von Michael Rensing verpflichtet worden war, durch Pascal Köpke früh in Führung gegangen.

Düsseldorf tritt zum Rückrunden-Auftakt am Samstag beim FC Augsburg an. Nach einem turbulenten Wochenende soll Trainer Friedhelm Funkel bis dahin einen neuen Vertrag erhalten. Hertha BSC spielt am Sonntag bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

Website Telekom Cup

Kader FC Bayern

Kader Fortuna Düsseldorf

Kader Bor. Mönchengladbach

Kader Hertha BSC

18. Spieltag Fußball-Bundesliga

Tabelle Fußball-Bundesliga

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Marius Becker

FOTO: Marius Becker

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Christophe Gateau

FOTO: Marius Becker