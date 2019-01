Der 18 Jahre alte Kanadier wechselte im Winter aus Vancouver zum deutschen Rekordmeister und ist ab der Rückrunde spielberechtigt. „Wir werden auf Alphonso aufpassen, keinen Hype um ihn machen“, sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic der „Sport Bild“. „Es ist ganz wichtig, dass er in Ruhe aufgebaut wird und sich an die Bundesliga gewöhnen kann.“

Von dem 18-Jährigen wird an der Säbener Straße aber viel erwartet. „Grundsätzlich ist er in Riesentalent. Alphonso ist ein Super-Junge, ein Super-Charakter. Er ist hungrig und will zeigen, was er kann“, sagte Salihamidzic. Davies trainierte im Dezember bereits mit dem Team des FCB, am Freitag wird er mit ins Trainingslager nach Katar fliegen. „Wenn wir ihm genug Zeit geben, hat er ein Riesenpotenzial, um hier große Leistungen zu bringen“, ergänzte der Bayern-Manager.

