Einsatz von HSV-Stürmer Arp fraglich im Spiel gegen Köln

„Ihn hat eine Grippe schwer erwischt. Ich bin skeptisch, ob das für das Wochenende reicht, auch für einen Kurzeinsatz. Es wird auf jeden Fall eng“, sagte Trainer Markus Gisdol. Der 18 Jahre alten Angreifer hatte zuletzt auch bei der 0:1-Niederlage der Hamburger in Augsburg gefehlt.

Die Mittelfeldspieler Aaran Hunt und Lewis Holtby dagegen sind in dieser Woche nach Verletzungspausen in das Teamtraining zurückgekehrt. „Beide sind eine Option für das Heimspiel“, sagte Gisdol bei der Pressekonferenz der Hanseaten vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion.

Keine Option für das Spiel des Vorletzten HSV (15 Punkte) gegen den Tabellenletzte aus Köln (9) ist der Brasilianer Walace. Der wechselwillige defensive Mittelfeldakteur, dessen geplantes Leihgeschäft zu Flamengo Rio de Janeiro am Mittwoch geplatzt war, erfüllt laut Gisdol derzeit nicht die Voraussetzungen für ein Comeback. „Walace will nach wie vor weg. Würden Sie, wenn Sie hier Trainer wären, so einen Spieler nominieren? Das macht momentan keinen Sinn“, sagte der 48 Jahre alte Coach.

Er hofft in der Hamburger Arena wieder auf den eigenen Anhang als zwölften Mann. „Wir haben immer die großartige Unterstützung unserer Fans gehabt. Sie haben uns in der vergangenen Saison getragen und müssen uns auch jetzt tragen“, erklärte Gisdol. Bis Donnerstag waren rund 50 000 Eintrittskarten für das Duell der Abstiegskandidaten abgesetzt. Das Volksparkstadion bietet 57 000 Besuchern Platz.

