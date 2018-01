später lesen Gegen Augsburg BVB-Fans wollen Montagsspiel im Februar boykottieren FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Bei den Fans von Borussia Dortmund regt sich Protest gegen Montags-Spieltage in der Fußball-Bundesliga. Aus Verärgerung über diese Terminierung will das Bündnis Südtribüne Dortmund das Heimduell gegen den FC Augsburg am 26. Februar (20.30 Uhr) boykottieren. dpa