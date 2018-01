Holger Badstuber hat das Training des VfB Stuttgart im spanischen La Manga wegen einer Verletzung vorzeitig abbrechen müssen. Wenige Minuten vor dem Ende der Einheit fasste sich der 28-Jährige an die Adduktoren. dpa

Er wird derzeit im Mannschaftshotel der Schwaben an der spanischen Mittelmeerküste untersucht. Der Ex-Nationalspieler hatte in der Hinrunde unter anderem bereits wegen einer Oberschenkelverletzung einige Spiele gefehlt. Der VfB bereitet sich derzeit in Spanien auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga