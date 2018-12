Der 23 Jahre alte Schweizer, der zuletzt beim 2:0 des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga gegen Freiburg wegen einer Zerrung der Kniegelenkkapsel gefehlt hatte, ist zurück im Training. „Ich fühle mich gut und gehe davon aus, dass ich spielen kann“, sagte Akanji. Für seinen Abwehrkollegen Dan-Axel Zagadou könnte die Partie in Gelsenkirchen jedoch zu früh kommen. Der Franzose hatte sich im Duell mit Freiburg eine Stauchung im linken Fuß zugezogen.

Neben Zagadou nahmen auch Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen und Jadon Sancho am Donnerstag nicht am Teamtraining teil. „Zagadou, Bruun Larsen und Delaney haben gestern normal mittrainiert, heute ist ein Teil der Spieler aber im Kraftraum geblieben“, kommentierte Trainer Lucien Favre. Sancho fehlte wegen eines Trauerfalls in der Familie.

Nach bisher 13 Saisonspielen ohne Niederlage hofft Michael Zorc auf eine Fortsetzung des Dortmunder Höhenflugs. „Für uns geht es darum, dieses Spiel bestmöglich zu gestalten, möglichst zu gewinnen und die weiße Weste in der Liga zu behalten“, sagte der BVB-Sportdirektor.

