Alle sollten etwas abkühlen

Es ist erst der dritte (!) Spieltag in der Fußball-Bundesliga und schon sind alle Handlungsbeteiligten schrecklich aufgeregt. Dabei ist doch vieles so wie immer. Der FC Bayern München thront an der Spitze, dahinter schart sich in Demut vereint die Konkurrenz. Zugegen, ein paar Vereine ziehen in diesen Tagen mit noch einer Portion mehr Zurückhaltung durchs Land. Beim FC Schalke 04 wollte man nach der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit nun einen Schritt nach vorne machen. Damit hat man vermutlich nicht ernsthaft gemeint, die Bayern herauszufordern, sondern wollte den eigen Spielstil festigen. Davon ist indes bisher noch nicht so viel zu erkennen. Die Königsblauen haben noch erschreckend große Schwierigkeiten, die Laufwege der Arbeitskollegen zu verinnerlichen. Kann man aber (zeitnah) lernen.

In Mönchengladbach sieht vieles schon überraschend leicht aus. Die ersten Minuten gegen die Knappen haben schon erste wieder in Erinnerung schwelgen lassen an