Keine Spielabsagen in der Bundesliga - Stand jetzt

Trotz des Besuchs des türkischen Präsidenten in Köln und des Großeinsatzes im Hambacher Forst sollen am kommenden Wochenende alle Fußball-Bundesligaspiele in Nordrhein-Westfalen stattfinden. „Spielabsagen sind - Stand jetzt - nicht geplant“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Dienstag.

Keine der Partien sei ein sogenanntes Hochrisikospiel. Angesichts der angespannten Personalsituation bei der NRW-Polizei im Zuge der Räumung des Hambacher Forsts und des geplanten Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Köln hatten Polizeigewerkschafter Spielabsagen ins Gespräch gebracht.

(dpa/sef)