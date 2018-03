später lesen 2:0 gegen Freiburg Schalke vertagt Münchner Meisterfeier Teilen

Der FC Schalke 04 hat mit seinem sechsten Sieg in Serie die Oster-Meisterschaft des FC Bayern München verhindert. Die Schalker gewannen am Samstag am 28. Spieltag der Bundesliga im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg mit 2:0 (0:0).