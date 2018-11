Lukebakio wird zum Bayern-Schreck

Am zwölften Spieltag der Bundesliga gab es vor allem ein Thema: das 3:3 von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf bei den großen Bayern. Dreifach Torschütze Lukebakio stürzt die Bayern in eine tiefe Krise und Trainer Niko Kovac vielleicht vom Trainerstuhl. Aber auch in Düsseldorfs Nachbarschaft wurde gejubelt. Unser Spieltagscheck.

Der Mann des Spieltags

Seit diesem Wochenende kennt mindestens ganz Fußball-Deutschland diesen Namen: Dodi Lukebakio. Fortuna Düsseldorfs Mittelfeldspieler machte das Spiel gegen die hoch favorisierten Bayern zur One-Man-Show. Zweimal schien die Partie gegen die Bayern für den Aufsteiger aus Düsseldorf wie erwartet verloren zu gehen. Doch jedes Mal schlug Lukebakio zu und brachte die Bayern-Stars zur Verzweiflung. Mit seinen schnellen Antritten stellte er die Abwehr des Rekordmeisters vor eine offenbar unlösbare Aufgabe. Erst verkürzte der 21-Jährige auf 2:1, dann auf 3:2. Doch damit hatte Lukebakio noch nicht genug. In der Nachspielzeit schnappte er sich den Ball, überrannte sämtliche Gegenspieler und vollendete zum kollektiven Jubel bei den Fortunen. Drei Tore gegen die Bayern machen Lukebakio zum Mann des Spieltages – nein, zum Helden des Spieltags.

Die Schrecksekunde des Spieltags

Es lief die 37. Minute im Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96, als es ordentlich krachte. Borussias Matthias Ginter war mit Hannovers Noah Joel Sarenren Bazee heftig zusammengestoßen. Er blieb verletzt am Boden liegen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Kopfverletzung sein würde, war da nicht abzusehen. Bange Minuten und Stunden für die Borussen. Die Fans der Borussia skandierten den Namen von Ginter, als dieser auf einer Liege vom Feld getragen wurde. Inzwischen steht fest, dass er sich Kiefer und Augenhöhle gebrochen hat. Auch der Hannoveraner musste ausgewechselt werden. Er erlitt eine Gehirnerschütterung.

Die Entdeckung des Spieltags

Die Geschichte von Steven Skrzybski ist eine wie sie Fußballromantiker lieben. Der Stürmer schlief als Kind in Schalke-Bettwäsche, ging mit S04-Schultornister in die Schule und fieberte bei den Spielen der Schalker mit. Seit dem Sommer steht er nun bei seinem Herzens-Verein unter Vertrag. Gegen Nürnberg bekam er nun seinen ersten längeren Einsatz. Und er spielte sich direkt in die Herzen der Schalker – mit zwei Toren beim 5:2-Sieg. Aus der Nordkurve schallte bei seiner Auswechslung sein Name. Skrzybski wusste gar nicht, wie ihm geschah. Die Huldigungen der Fans waren ihm „fast peinlich“. „Es ist auch eine Anerkennung, auf die ich stolz bin. Ich habe den Moment einfach genossen. Man kann das Gefühl gar nicht beschreiben“, sagte der Schalker nach dem Spiel. Da der Schalker Sturm nach den Ausfällen von Mark Uth und Breel Embolo dringend torgefährlichen Ersatz braucht, könnte der Namen Skrzybski künftig häufiger durch die Schalker Arena schallen. Das Potenzial zum neuen Fan-Liebling hat der früherer Berliner jedenfalls.

Verlierer des Spieltags

Obwohl Franck Ribéry mittlerweile das gesetzte Fußballer-Alter von 35 Jahren erreicht hat, kann der Franzose, selbst Familienvater, abseits des Spielfelds in keiner Weise als Vorbild dienen. Erst waren es "nur" Aussetzer neben dem Fußballrasen: Prostituierte, jüngst die Handgreiflichkeit gegen einen Fotografen. Faktisch blieb das von Vereinsseite ohne Konsequenzen. Doch im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag hat Ribéry das Tief nun auch auf dem Platz erreicht. Der Franzose kam kaum durch über die linke Seite, rannte sich bei Dribblings fest. In der zweiten Halbzeit brachte er es auf einen gefährlichen Abschluss (52.). Insgesamt war das zu wenig für einen, der um einen neuen Vertrag spielt. Trainer Niko Kovac hat ihn in der 71. Minute ausgewechselt.

Choreo des Spieltags

Immer häufiger gibt es nach Bundesliga-Spieltagen Schlagzeilen über Fan-Ausschreitungen. Am zwölften Spieltag lieferten sich Fans von Fortuna Düsseldorf in München eine wüste Schlägerei mit der Polizei. Die Fans des FC Schalke und des 1. FC Nürnberg haben dagegen vorgemacht, wie Fanfreundschaft funktioniert. Beim ersten Aufeinandertreffen nach mehr als zwei Jahren zeigte das ganze Stadion eine riesige Choreo. Auf der Schalker Nordkurve – dort wo die Schalker Fans Zuhause sind – erstrahlte dabei das Logo des FCN. Auf der anderen Seite – der Seite der Gäste – waren blau und weiß die dominierenden Farben. Anlass war das 40-jährige Bestehen der Fan-Freundschaft. Das Spiel gewann dann aber S04 deutlich mit 5:2.