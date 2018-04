später lesen Mehr sollen es nicht werden DFL plant weiter mit fünf Montagsspielen pro Saison Teilen

Die deutschen Fußball-Fans müssen sich auf weitere Montagsspiele in der Bundesliga einstellen - mehr als fünf sollen es pro Saison aber nicht werden. Zu dieser Meinung kamen die Vertreter der 18 Erstligisten am Freitag auf einer Infoveranstaltung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main.