„Es gibt da nichts zu verbergen" Erst- und Zweitligisten veröffentlichen Honorare für Spielerberater wieder

Die DFL wird die von den Vereinen an Spielerberater gezahlten Honorare künftig wieder veröffentlichen. Zu dieser Entscheidung kamen die 36 Profi-Klubs während der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag in Frankfurt/Main.