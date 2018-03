BVB verliert Platz zwei an Schalke

Dortmund rutschte hinter dem Revierrivalen Schalke 04 auf Rang drei ab. Marco Reus (38.) erzielte den Ausgleich, nachdem Jean-Kevin Augustin (29.) RB in Führung gebracht hatte.

Auch Leipzig ließ erneut viele Wünsche unerfüllt. Der Vizemeister verpasste im dritten Ligaspiel in Folge einen Sieg und verliert auf Rang sechs die Plätze für die direkte Champions-League-Qualifikation immer mehr aus den Augen. Dortmund konnte sich immerhin mit dem Fakt trösten, dass die Mannschaft auch im zehnten Ligaspiel unter Trainer Peter Stöger unbesiegt blieb.

Die 42.558 Zuschauer in der ausverkauften Leipziger Arena erlebten einen unterhaltsamen Auftakt. Aufregend wurde es in der 9. Minute, als BVB-Innenverteidiger Manuel Akanji vor dem eigenen Tor völlig grundlos Timo Werner bediente. Leipzigs Nationalspieler scheiterte jedoch im Abschluss am aufmerksamen Schlussmann Roman Bürki. Im Gegenzug fand Michy Batshuayi nach einem Drehschuss seinen Meister in RB-Keeper Peter Gulacsi.

Dortmund stand in der ersten Halbzeit sehr kompakt. Andre Schürrle, Mario Götze und Marco Reus bildeten eine flexible offensive Mittelfeldlinie, die sich tief fallen ließ, aber auch überfallartig für Gefahr sorgte. Beim Pass in die Tiefe fehlte jedoch oft das Timing, immer wieder stand ein Borusse im Abseits. Erst wurde ein Tor von Batshuayi (16.) nicht gegeben, kurz darauf pfiff Schiedsrichter Felix Brych einen Treffer von Reus (25.) ab.

RB Leipzig begann für seine Verhältnisse verhalten, verzichtete vor den anstehenden englischen Wochen auf den Power-Fußball früherer Tage. Naby Keita hielt sich auffallend zurück, war aber zum richtigen Zeitpunkt hellwach. In der 29. Minute jagte der künftige Liverpooler Schürrle nach einem Einwurf den Ball ab, leitete mustergültig auf Augustin weiter, und der Franzose zog zum 1:0 ab.

Reus erzielt Ausgleich für BVB

Dortmund war für kurze Zeit irritiert, rappelte sich aber noch vor der Pause hoch. Nach einem langen Pass von Mahmoud Dahoud durch die Mitte entwischte Reus seinem Gegenspieler Lukas Klostermann und schob zum 1:1 ein. Wieder roch es nach Abseits, doch Brych entschied auf Tor.

Dahoud hatte bei den Borussen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Augsburg im defensiven Mittelfeld den Vorzug vor Gonzalo Castro erhalten. Akanji war für Sokratis in die Innenverteidigung gerückt. Bei RB kamen Konrad Laimer, Keita und Werner für Bernardo, Ademola Lookman und Bruma von Beginn an zum Einsatz.

In der zweiten Halbzeit ließen beide Mannschaften wohl auch mit Blick auf die Aufgaben in der Europa League am Donnerstag den absoluten Siegeswillen vermissen, der Ball wurde stattdessen in den eigenen Reihen hin und her geschoben. Die Zuschauer quittierten die lustlosen Vorstellung mit Pfiffen.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl reagierte und brachte für den selten gefährlichen Emil Forsberg mit Bruma einen neuen Offensivspieler. Später kam Stefan Ilsanker für Kevin Kampl, doch effektiver wurde das Spiel der Hausherren zunächst nicht. Aufregende Szenen hatten auf beiden Seiten Seltenheitswert.