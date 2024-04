14 Mal in Folge Meistertitel geholt Unglaubliche Meister-Serie von diesem Bundesliga-Spieler beendet

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat sich Bayer Leverkusen zum Deutschen Meister gekürt. Elf Jahre lang gab es davor in der Bundesliga nur einen Deutschen Meister, den FC Bayern München. Bayer Leverkusen siegte am Sonntag mit 5:0 gegen Werder Bremen, holte sich die Meisterschaft und beendet damit die Meister-Serie der Münchner.