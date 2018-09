Box-Weltmeister Manuel Charr verspricht einen „grandiosen Sieg“

"Wir werden eine gigantische Party feiern. Und ich verspreche einen grandiosen Sieg", sagte der 33-Jährige.

Der "Diamond Boy" war im vergangenen November durch einen Punktsieg über Alexander Ustinow (Russland) in Oberhausen WBA-Champion geworden. Seinen 44 Jahre alten Gegner will Charr auf keinen Fall unterschätzen. "Die Klitschkos sind ihm immer aus dem Weg gegangen, obwohl er über Jahre ganz oben in der Weltrangliste stand. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ich ihn mit meinen Fans im Rücken besiegen werde", meinte der WBA-Titelverteidiger.

(lt/sid)