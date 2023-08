Deutscher Boxsport trauert Box-Legende René Weller mit 69 Jahren gestorben

Der deutsche Boxsport trauert um René Weller. Der ehemalige Europameister starb am Dienstagabend im Alter von 69 Jahren. Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. „Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen“, schrieb sie außerdem auf der gemeinsamen Instagram-Seite.