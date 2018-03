später lesen Tjumen Biathlet Erik Lesser Fünfter - Fourcade gewinnt Weltcup Teilen

Zum Auftakt des umstrittenen Saisonfinales im russischen Tjumen im Sprint hat Erik Lesser als bester Deutscher abgeschnitten. Der Biathlet hat gestern Mittag den fünften Platz belegt. Lesser blieb am Schießstand fehlerfrei und verpasste nach zehn Kilometern seinen dritten Podestplatz in diesem Winter nur ganz knapp: Dem 29-Jährigen fehlten am Ende nur 4,9 Sekunden.