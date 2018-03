Beucher kritisiert Organisatoren der Paralympics

"Lysovas Medaillen sind mit dem Makel behaftet, dass ihr Name auf einer Liste gefunden wurde, die mit den Codenummern des McLaren-Reports übereinstimmen." Beucher fordert vom IPC eine Rückbesinnung: "Das IPC muss seine selbst aufgestellten Regeln wieder einhalten. Und russische Athleten sollten so lange nicht an paralympischen Wettbewerben teilnehmen dürfen, bis das Nationale Olympische Komitee Russlands den McLaren-Report anerkennt."

(ball)