Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt greift Guardiola an

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Besiktas Istanbul und Bayern München (18 Uhr) ist beim deutschen Rekordmeister gestern in den Hintergrund gerückt. Denn mit heftigen Vorwürfen hatte Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Arzt des FC Bayern, gegen Ex-Trainer Pep Guardiola nachgetreten. Er wirft dem Katalanen in einem vorab von "Bild" in Auszügen veröffentlichten Buch unter anderem vor, ihn in seinem Ehrgefühl verletzt zu haben. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete die Aussagen als "überflüssig".