Batshuayi rettet BVB den Abend

Da reisen die Italiener extra her, um sich in Dortmund eine Klatsche abzuholen. So jedenfalls lästerten einige BVB-Fans gestern Abend auf dem Weg ins Westfalenstadion. Vor dem Spiel noch herrschte Vorfreude auf die Europa League. Nachdem sich der BVB sang- und klanglos aus der Champions League verabschiedet hat und im DFB-Pokal ausgeschieden ist, träumt man nun vom Titel - im letzten Wettbewerb, in dem Schwarz-Gelb noch vertreten ist. Noch. Denn Atalanta Bergamo hat dem Fußball-Bundesligisten die Laune durch zwei Auswärtstore mächtig vermiest. Wenigstens rettete Chelsea-Leihgabe Michy Batshuayi den Fans mit einem Doppelpack zum späten 3:2-Sieg des BVB den Abend.

Wer in den Reihen von Bergamo nach Robin Gosens (23) suchte, tat dies zunächst vergeblich. Der gebürtige Emmericher musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. "Momentan ist Leonardo Spinazzola einfach besser", erklärte ein italienischer Journalist. "Gosens ist engagiert, aber die Leistung reicht noch nicht." Eine Bewertung, die auf Bergamos Team insgesamt nicht zutraf. Der Underdog überzeugte in einem Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Der BVB legte stark los. Coach Peter Stöger hatte für Kagawa und Zugang Manuel Akanji, der international nicht spielberechtigt ist, Sokratis und Castro in die Startelf berufen. Marco Reus führte den BVB als Kapitän aufs Feld. Doch offensiv zog ein anderer die Strippen: Weltmeister André Schürrle.

In der sechsten Spielminute leitete er den ersten gefährlichen Konter ein. Schürrle passte zu Reus. Dessen Flachschuss flatterte haarscharf am Pfosten vorbei. Wenig später spielte erneut Schürrle gefährlich in den Strafraum. Diesmal vergab Batshuayi. Mit jeder Minute erhöhte der BVB den Druck. Erst touchierte ein Schuss von Schürrle den Außenpfosten (17.), dann war Gästekeeper Berisha zur Stelle, als Batsuhayi abzog. Es hagelte Chancen, weil Bergamo für einen italienischen Klub in der Defensive ungewöhnlich fehleranfällig war. Nachdem nahezu alle Angriffe über ihn liefen, war es dann Schürrle, der das 1:0 erzielte.

Der Wettstreit auf Augenhöhe fand zunächst nur abseits des Rasens statt: Denn die Südtribüne hatte Mühe, gegen ohrenbetäubend laute Atalanta-Anhänger die Gesangshoheit zu behalten. Das gelang zunächst. Doch nach der Pause kippten die Verhältnisse - auch auf dem Feld. Mit einem Doppelschlag drehte Bergamo das Spiel. Stürmer Ilicic schockte den BVB zweimal und ließ Verteidiger Toljan schlecht aussehen. Immerhin gelang Batshuayi durch einen beherzten Schuss noch das 2:2 und in der Nachspielzeit gar der Siegtreffer.

Und Gosens? Der durfte noch kurz ran und erlebte die Gegentore aus nächster Nähe. Kommende Woche gastiert der BVB zum Rückspiel - und wird sich den Achtelfinaleinzug hart erarbeiten müssen.