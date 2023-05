Basketball-Bundesliga Zwischen Frust und Freibier: Fraport Skyliners vor Abstieg

Die Konstellation am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) ist klar: Frankfurt muss bei der BG Göttingen gewinnen und auf eine Niederlage von Syntainics MBC gegen Crailsheim hoffen, um doch noch in Liga eins zu bleiben. „Das ist der letzte Funken Hoffnung“, sagte Manager Marco Völler der Deutschen Presse-Agentur. Der Ex-Profi äußerte seine Zuversicht, dass Crailsheim nach geschaffter Rettung auch gegen den MBC am 34. Spieltag nicht nachlässt. „Erstmal hoffe ich, dass die Spieler sich nicht zu viel von dem Freibier reinknallen“, sagte Völler, zumindest halb im Scherz.