Basketball Zweitligist Gießen wirft Crailsheim aus dem BBL-Pokal

In dieser Saison nehmen erstmals seit 2008/09 wieder Zweitligisten am BBL-Pokal teil. Die sechs besten Zweitligamannschaften der vergangenen Saison und die zehn BBL-Teams, die die Playoffs verpasst haben, spielen in der ersten Pokal-Runde. Die acht BBL-Playoff-Teams der vergangenen Saison steigen im Achtelfinale in den Wettbewerb ein.