Basketball-Bundesliga Zweite Niederlage für Meister Ulm - Chemnitz Erster

Das Top-Duell zwischen Alba Berlin und Bayern München hatte wegen des Schneechaos in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt werden müssen. „Grund für die Verlegung ist der heftige Wintereinbruch in München und Umgebung, der es der Gästemannschaft unmöglich macht, am Vortag des Spiels nach Berlin zu reisen“, teilte die Liga mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit beiden Clubs getroffen worden. Wann das Duell der beiden Euroleague-Clubs nachgeholt wird, ist noch offen.