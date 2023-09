WM-Favorit „Zurück Richtung Stall“: US-Basketballer wieder auf Kurs

Das Team um Anthony Edwards steht im Halbfinale und gilt vor dem abschließenden Wochenende in der Mall of Asia Arena von Manila als klarer Favorit. „Unsere Jungs spüren, dass dies das Ende der Reise ist“, schilderte Kerr. Den ungewöhnlichen 104:110-Patzer gegen Litauen hatten Edwards und Co. bestens verdaut. Die chancenlosen Italiener konnten einem leidtun. Cheftrainer Gianmarco Pozzecco haderte nach der Partie, dass sein Team dieses Duell nicht verdient habe. Man habe schließlich die eigene Gruppe gewonnen - doch die USA schafften dies nicht, so kam es zum Aufeinandertreffen.