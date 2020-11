Basketball-Bundesliga : Würzburg-Coach Wucherer fordert mehr Spiele

Würzburg Der Würzburger Basketball-Trainer Denis Wucherer hat den coronabedingt veränderten Spielplan in der Bundesliga kritisiert. „Ich finde: Wir spielen nicht genug. Wer gesund ist, muss öfter spielen als nur am Wochenende“, sagte der frühere Nationalspieler der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Würzburger hatte am Sonntag mit 61:90 gegen Hamburg verloren, ihre nächste Partie bestreiten sie erst am 3. Dezember gegen Bamberg. „Und das, obwohl unser ganzer Laden negativ ist“, sagte der 47-Jährige. Die Corona-Krise erfordere „kreativer, spontaner und flexibler“ zu sein. Wucherer sagte weiter: „Mir graut es davor, dass wir irgendwann mal zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen und dann vier Spiele in sechs Tagen machen sollen.“