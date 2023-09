Basketball-WM WM-Finale in Manila ohne Nowitzki

Das Endspiel gegen Serbien am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Magentasport) dürfte die deutsche Basketball-Ikone aber anderweitig verfolgen. Nach dem packenden 113:111 über die USA im Halbfinale am Freitag meldete sich Nowitzki via Kurznachrichtendienst X zu Wort. „Jaaaa @DBB_Basketball“, schrieb er. In seiner Karriere gelang dem langjährigen Anführer der Dallas Mavericks weder ein Sieg über die US-Basketballer noch ein Einzug in ein WM-Finale.