Basketball-WM : WM-Aus für die USA: Erstmals seit 17 Jahren keine Medaille

Dongguan Nach der Schmach von Dongguan schlichen die US-Basketballer schnell und mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Durch teils haarsträubende Fehler in der Schlussphase verlor der Top-Favorit sensationell das WM-Viertelfinale gegen Frankreich mit 79:89 (39:45) - damit geht die Basketball-Großmacht erstmals seit der Heim-WM 2002 bei einem großen Turnier leer bei der Medaillenvergabe aus. Die Absage zahlreicher NBA-Stars für die Welttitelkämpfe in China wollte Erfolgstrainer Gregg Popovich aber nicht als Grund für das Verpassen des Halbfinals gelten lassen.

Immerhin haben die USA das Olympia-Ticket für Tokio 2020 sicher und treffen nun in den Platzierungsspielen am Donnerstag auf Serbien. Der Titelaspirant war tags zuvor ebenfalls sensationell an den Argentiniern gescheitert. Die Südamerikaner fordern nun die Franzosen, die in der Vorrunde Deutschland mit 78:74 bezwungen hatten. Im anderen Halbfinale spielt Spanien gegen Australien, das Tschechien am Mittwoch 82:70 (33:30) besiegte.