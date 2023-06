Basketball „Wichtiger Gradmesser“: Basketball-Damen testen in Italien

Vor der ersten EM-Teilnahme seit zwölf Jahren testen die deutschen Basketballerinnen noch einmal in Italien. Bei der Generalprobe für die am Donnerstag in Slowenien beginnende Europameisterschaft kann Bundestrainerin Lisa Thomaidis endlich auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Erstmals in diesem Sommer werden Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher mit dabei sein, die zuvor wegen ihrer Einsätze beim World Cup im 3x3 gefehlt hatten.