Die vier Teams im Check : Wer gewinnt die EM? - Die Halbfinalisten und ihre Chancen

In Berlin stehen die Halbfinals der Basketball-Europameisterschaft auf dem Programm. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Spanien und Deutschland sind geschlossene Teams, Frankreich hat Defensivanker Gobert und Polen überrascht: Mit dieser Besetzung im Halbfinale der Basketball-EM war nicht zu rechnen.

Jetzt wird es ernst! Am Freitag stehen in Berlin die Halbfinals der Basketball-Europameisterschaft auf dem Programm.

Deutschland

Das spricht dagegen: Die einzelnen Spieler haben kaum Erfahrung in großen Spielen, das letzte internationale Halbfinale ist 17 Jahre her. Einen schwachen Tag hatte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bei diesem Turnier noch nicht. Serbien und Griechenland kostete der jeweils erste Ausrutscher gleich das Turnier. Wagners Knöchel, Theis' Knie und Nick Weiler-Babbs Schulter müssen halten.

Spanien

Das spricht für den Titel: Das Team ist extrem ausgeglichen besetzt. Die Hernangomez-Brüder Willy und Juancho können offensiv genauso Verantwortung übernehmen wie der kurzfristig eingebürgerte Lorenzo Brown. Rudy Fernandez war vor 17 Jahren beim EM-Halbfinale gegen Deutschland schon dabei und spielt immer noch eine wichtige Rolle. Die Defense hat in entscheidenden Momenten extrem hohes Niveau.

Frankreich

Das spricht für den Titel: Der Olympia-Zweite überstand gegen die Türkei und Italien schwächere Spiele und kämpfte sich zweimal über die Verlängerung durch. Die Nerven sind intakt, der häufig für seine schwache Offensive geschmähte NBA-Center Rudy Gobert ist wegen seiner Verteidigung ein Garant für den Erfolg. Das Team ist eingespielt und musste sich in ähnlicher Besetzung vor einem Jahr in Tokio nur den USA geschlagen geben. Auch Polen als Halbfinal-Gegner ist ein Plus.