Basketball-Wechsel Weltmeister Thiemann wechselt in japanische B-League

Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann hat vier Tage nach seinem Abschied vom Bundesligisten Alba Berlin seinen neuen Verein genannt. Der 30-Jährige wechselt zu den Gunma Crane Thunders in die japanische B-League, wie Thiemann mitteilte. „Ich bin bereit, 100 % meiner Fähigkeiten zu geben, um die Gunma-Organisation, das Management, die Mitarbeiter und die Fans stolz zu machen, damit wir gemeinsam das bestmögliche Ergebnis erzielen“, schrieb Thiemann bei Instagram, „ich freue mich darauf, euch alle in der nächsten Saison in der Gunma Crane Thunders Arena zu sehen.“