Basketball-Nationalmannschaft Weltmeister Schröder froh über Herbert-Verbleib

Franz Wagner von den Orlando Magic, der nach Schröder zweitwichtigste Spieler des Nationalteams, hätte Herbert das zusätzliche Engagement gegönnt. „Eigentlich sehe ich das so, dass der Gordie, so wie wir ja auch als Spieler, profitieren sollte von dem Erfolg in seiner individuellen Karriere“, sagte Wagner in Los Angeles. „Meine Einstellung ist, dass er gerne auch einen anderen Job annehmen sollte und finanziell profitieren sollte von der guten Arbeit, die er geleistet hat, wie das auch jeder Spieler machen darf.“