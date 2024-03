Basketball Weltmeister Obst träumt von Sprung in die NBA

Im Sommer bekommt Obst einen Vorgeschmack, was ihn in der NBA erwarten könnte. Deutschland ist für Olympia in Paris qualifiziert und trifft in der Vorbereitung in London auf die USA, die mit den Superstars LeBron James und Stephen Curry planen. „Gegen ein Team wie die USA, in der Besetzung, die sich andeutet, wird das nicht einfach werden. Es ist aber auch schön, dass alles solche Wellen geschlagen hat, dass die USA jetzt zu Olympia ihre Avengers rausholen“, sagte Obst.