Basketball Weltmeister-Coach Herbert von Topclub in Japan umworben

Herbert hat die deutsche Nationalmannschaft im Sommer 2021 übernommen und in der Folge zu EM-Bronze und dem ersten Weltmeister-Titel der Verbandsgeschichte geführt. Sein ausgerufener Dreijahresplan endet nach der Heim-EM 2022 in Köln und Berlin und der WM 2023 in Asien mit den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris. Herbert hat seinen Vertrag aber vorzeitig bis zur EM 2025 verlängert.